Ormanda kesilen tomruk ölümüne neden oldu
Artvin’in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
Artvin’in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erenler köyü yaylasında orman işi yapan yakınlarına yardım etmek isteyen Hüseyin Tavşan (36) kesilen tomruğun kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Tavşan’ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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