Ormanda kesilen tomruk ölümüne neden oldu Artvin’in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Artvin’in Erenler Köyü yaylasında yakınlarına yardım etmek için ormana giden Hüseyin Tavşan tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erenler köyü yaylasında orman işi yapan yakınlarına yardım etmek isteyen Hüseyin Tavşan (36) kesilen tomruğun kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Tavşan’ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.