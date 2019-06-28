Ormanda kaybolan inek sürüsünden 9’u AFAD insansız hava aracı ile bulundu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda sahibinin kaybettiği 13 inek, AFAD ekipleri tarafından insansız hava aracı ile bulundu.

Kartepe Pazarçayırı Mahallesi ormanlık alanında 13 ineğini otlatmaya çıkaran Hüseyin Tarakçı adlı vatandaş, bir süre sonra hayvanları ormanlık alanda kaybetti. Hayvanı Pazarçayırı dağlık alanında bulamayan Tarakçı, telefonla AFAD ekiplerini arayarak, vahşi hayvanların zarar vermesinden korktuğu ineklerinin bulunması için yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye intikal eden Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri ile birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

Sarp ve ağaçlık alanda hayvanların bulunmasının zorlaşması nedeniyle insansız hava aracı kullanan AFAD ekipleri, hayvanlardan 9’unun yerini havadan çektikleri görüntülerle tespit etti. Tespit sonrası hayvanların olduğu alana ulaşan ekipler 3 saat sonra ineklerden 9’unu sahibine teslim etti. Havanın kararması nedeniyle kalan 4 ineğin bulunması için arama çalışmaları bir sonraki güne ertelendi.