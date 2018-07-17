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Ancak Türkiye'de olur! Gördüğü ayıya 'Gel buraya oğlum' dedi

Bolu’nun Seben ilçesinde ormanlık alanda gezinirken karşılaştığı yavru ayıyı “Gel oğlum buraya” diyerek görüntüleyen Mürsel Yılmaz, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:44
Ancak Türkiye'de olur! Gördüğü ayıya 'Gel buraya oğlum' dedi

İstanbul’da yaşayan ve yıllık izninde memleketi Seben’e gelen Mürsel Yılmaz, Uzundere mevkiinde ormanlık alanda aracıyla gezerken yavru bir ayı gördü.

Aracından inen Yılmaz, cep telefonu ile ormanlık alanda gördüğü yavru ayıyı görüntülemeye başladı. Ağaçların ve kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayıya korkusuzca yaklaşan Mürsel Yılmaz, yavru ayıya bölgeden uzaklaşmaması için defalarca “Gel oğlum buraya, kaçma” diyerek seslendi. Yavru ayının annesinin ortaya çıkmasından çekinmeyen Yılmaz, ayının videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerde ayıya “Gel oğlum buraya” diyerek seslenen Yılmaz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:44
  1. İstanbul
  2. ayı

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