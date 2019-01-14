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Domuz sanarak bir kişiyi vuran avcı tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın bir avcı tarafından domuz sanılarak vurulduğu ortaya çıktı. Uzunay'ı vuran avcı tutuklandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:11
Domuz sanarak bir kişiyi vuran avcı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak  Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla gittiği ormanlık alanda cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38), ava çıkan M.S. tarafından domuz zannedilerek vurulduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin, olayın yaşandığı gün köyde ava çıktığını tespit  ettiği ve gözaltına aldığı M.S'nin ifadesinde, "Uzunay'ı domuz zannederek kaza  sonucu vurduğunu ve tüfeği de ormanlık alana gömdüğünü söylediği" öğrenildi.   

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, nöbetçi  hakimlikçe tutuklandı.

Ormana odun toplamaya gitmişti

Uzunay, 4 Ocak'ta Tarlaağzı köyündeki ormanlık alana odun toplamaya  gitmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları ve jandarma ekiplerince  yapılan aramada Uzunay'ın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 07:11
  1. Bartın
  2. Ramazan Uzunay

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