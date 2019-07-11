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Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Çanakçı ailesi tarafından ormanda bulunarak eve getirilen sincap yavrusu, ailenin bir parçası haline geldi- Sincabın bakımını üstlenen Gamze Çanakçı: "Bize alıştı, biz de ona alıştık. Zamanımızın çoğu onunla geçiyor"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakçı ailesi tarafından ormanda bulunarak eve getirilen sincap yavrusu, ailenin yeni üyesi oldu.

İlçeye bağlı Değirmendere köyünde hayvancılıkla uğraşan Aydın Çanakçı, yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada yanına gelen sincap yavrusuna yiyecek verdi.

Karnı doyduğu halde yanından ayrılmayan sincabı eve getiren Çanakçı, kızı Gamze ve eşi Hüsne ile sincap yavrusuna bakmaya başladı.

Lise 3. sınıfa giden Gamze tarafından bakımı üstlenilen ve "Kınalı" adı verilen sincap, ailenin yeni bir parçası haline geldi.

Gamze Çanakçı, yaptığı açıklamada, babası tarafından bulunan sincap yavrusunun, eve geldiğinde çok küçük olduğunu, sincabı şırıngayla süt ve su vererek beslediklerini söyledi.

Birbirlerine alıştıklarını aktaran Çanakçı, "Bize alıştı, biz de ona alıştık. Zamanımızın çoğu onunla geçiyor. Birlikte oyun oynuyoruz. Karnı doyduğunda ormana gidiyor. Birkaç saat de olsa yokluğunu hissediyoruz. Daha sonra tekrar evimize geliyor." diye konuştu.

Anne Hüsne Çanakçı da, "Kınalı" ismini verdikleri sincap yavrusuna adeta çocukları gibi baktıklarını dile getirerek, "Verdiğimiz yiyeceklerden yemediğini toprağa gömüyor. Acıktığında gelip yiyor. Ailemizin bir parçası oldu. Çocuğumuz gibi oldu." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
  1. AA
  2. Ekmek
  3. Kadirli
  4. Orman
  5. Osmaniye
  6. sincap

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