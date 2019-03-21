Ormancılık Haftası ‘fidan dikim’ töreniyle kutlandı

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, “Son iki yılda yaklaşık 45 bin yükümlü ile 1 milyona yakın fidanının dikimi, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdik” dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü’ dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi. Fidanların toprakla buluştuğu törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, “Çocuklarımız ve tüm vatandaşlarımıza bu bilinci kazandırmak; toprağın en verimli, suların en zengin, canlıların en cömertçe sunulduğu ülkemizi korumak için taşımamız gereken en büyük sorumluluklardandır. Bu sorumluluğumuz kapsamında denetimli serbestlik kamu hizmeti uygulamalarında ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdik. Son iki yılda yaklaşık 45 bin yükümlü ile 1 milyona yakın fidanının dikimi, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdik. 21-26 Mart haftası, Orman Haftası. Hafta boyunca 139 Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarımızın katkılarıyla tüm Türkiye’de Adalet Ormanları oluşturmayı hedefledik. Bu hedefimiz doğrultusunda ülke genelinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikmeyi planladık. Ormanlarımızın önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Orman Haftası kapsamında denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları tarafından bugün eş zamanlı olarak 81 ilimizde Adalet Ormanlarımızın açılışı gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

Tüm bu çalışmaların daha sistematik ve eş güdümlü bir biçimde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Menteş, Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’nin hayata geçirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Menteş, proje kapsamında gerçekleştirilen yazılımla elektronik ortamda dikimi ve bakımı yapılan her ağacı takip edip, kuruyan her ağacın yerine yenisinin dikilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Törene Menteş’in yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.