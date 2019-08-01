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Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.


Pazarcık ilçesinin Çınarlı bölgesinde orman yangını ihbarı alan ekipler, yangına müdahale edip söndürme işlemini tamamladı.


Orman Bölge Müdürlüğünün yangınla mücadele ekipleri, arazide bulunan kaplumbağaları kurtardı. Orman yangınında zarar gören kaplumbağaların yangın söndürme araçları yardımıyla yıkanarak su içmeleri sağlandı. Kaplumbağalar ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, “Alevler arasındaki kaplumbağaları gören ekiplerimiz kurtarmak için seferber oldular. Doğayı her alanda korumalıyız. Ekiplerimizin bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
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