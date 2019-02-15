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Ormana terk edilen köpeklere belediye eli

Bozüyük Belediyesi ’Onlar Bize Emanet’ sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açmaya devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 16:07
Ormana terk edilen köpeklere belediye eli

Bozüyük Belediyesi ’Onlar Bize Emanet’ sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açmaya devam ediyor.


Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü Ekipleri ilçe genelindeki mevcut kedi ve köpek mama noktalarının yanı sıra Ormangüzle bölgesindeki ormanlık alana sığınan sahipsiz ve terk edilmiş köpekleri de unutmuyor. İlçe genelinde mama kaplarının düzenli kontrol ve dolumunu yapan ekipler sahipsiz kedi ve köpeklerin soğuk ve yağışlı havalarda aç kalmasına izin vermezken ormanlık alanda bulunan sahipsiz ve terk edilmiş köpeklere de belirli aralıklarla mama götürerek karınlarını doyuruyor. Kırsaldaki sahipsiz hayvanları sağlık kontrolünden geçiren ve gerekli tedavilerini de yapan ekipler “Biz can dostlarımızın her zaman yanındayız. Onlarında bizim kadar yaşama hakları var. Vatandaşlarımızın sahipsiz ve zor durumda gördükleri sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyor, kırsal alanlara hayvan bırakan şahısları gördüklerinde de bize haber vermelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Bozüyük’te ayrıca kar yağışı ile birlikte ekipler olası kuş ölümlerinin önüne geçebilmek amacı ile Yeşilkent Mahallesi, 4 Eylül Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi ilçe genelinde belirlenen çeşitli noktalara yem bırakıyor. Yapılan çalışmaların doğal dengenin korunması amacıyla yapıldığını belirten ekipler, kar örtüsü tamamen kalkana kadar yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakma işleminin devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:07
  1. doğa

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