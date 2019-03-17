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Orman yangınlarını "otonom drone" haber verecek

Yerli firmalar tarafından geliştirilen ve yaklaşık 150 kilometrekareyi tek uçuşta tarayan drone cihazı, termal kamera aracılığıyla algıladığı yangını merkez birimlere otomatik olarak iletecek.

17 Mart 2019 Pazar 11:52
Orman yangınlarını "otonom drone" haber verecek

Yerli firmaların ortaklığında geliştirilen otonom drone, termal kamerayla algıladığı yangınları merkez birimlere haber verecek.

Mavi Güvenlik, Asis ve Aser Teknoloji tarafından yangınlarda kullanılmak üzere otonom drone geliştirildi.

Merkez istasyonları 6 aya kadar kurulacak olan otonom drone'un ilk test sürüşü, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Ataköy Orman Yangın binasında gerçekleştirildi. İlk testi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de izledi.

- Mangal ateşini bile algılıyor

Merkezden havalanan drone, test için yakılan ateşi anında bildirerek ekiplerin harekete geçmesini sağladı. Bu arada ormanlık alan üzerinde uçuşunu gerçekleştirirken bir vatandaşın kontrollü olarak yol kenarında yaktığı ateşi de algılayan drone alarm vererek merkezi uyardı.

Sürüş öncesinde Bakan Pakdemirli, drone'un özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aser Teknoloji Üst Yöneticisi Ertan Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli olarak otonom sürüş yapabilecek drone'lar geliştirdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri otonom drone'un özellikle orman yangınları için hayati derecede rol oynayacağını kaydeden Murat, "Buradaki amacımız orman yangınlarını erkenden tespit edip yangın büyümeden yetkililerin yangına müdahale etmesini sağlamak. Tamamen otonom sürüş yapabilecek, yapay zeka tabanlı drone yazılımı bu." dedi.

 

- 120 drone istasyonu kurulacak

Projenin henüz başlangıç safhasında olduğunu anlatan Murat, şu bilgileri verdi:

"Projenin ilk aşamasında 120 drone istasyonu kurulacak. Bu istasyonlar Adana'dan Çanakkale'ye kadar bütün orman yangınlarının erken ihbarı için alan ve bölge taraması yapacak. Her drone yaklaşık olarak havada 50 kilometre uçuş yapabiliyor. Dolayısıyla yaklaşık 150 kilometrekare alanı tarayacaklar."

Drone cihazlarının çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Murat, şunları kaydetti:

"Drone'larımız yedekli olarak çalışıyor. Otomatik olarak atmosferik koşulları iklim koşullarını aldıktan sonra değerlendirip otonom olarak sürüş yapıyor. Sürüş yaparken de üzerine monte edilmiş optik ve termal kameralar aracılığıyla yangın ve alev varlığının yapay zeka yazılımları ve görüntü işleme yazılımlarıyla tespitini yapıp herhangi bir alarm durumu varsa alarm veriyor, ayrıca gerçek zamanlı naklen görüntü veriyor. Otomatik olarak uçuşu yaptıktan sonra yine otomatik olarak platformuna dönüyor. Platforma dönüş için sadece GPS'i kullanmıyoruz. GPS'in çalışmadığı yerlerde de yine yapay zeka sistemleriyle kalktığı ilk noktaya iniyor."

Başarılı geçen test sürüşüne dikkati çeken Murat, "Gördüğünüz gibi, vatandaşın yol kenarında yaktığı küçük bir ateşi bile algılayıp merkeze bildiriyor. Bizim öngörümüz, 2 senelik bir proje bu. 2 sene içinde projenin ilk fazı tamamlanmış olur. İlk altıncı aydan sonra kurulumlarımız başlayacak." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:52
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Adana
  4. drone
  5. Orman
  6. otonom
  7. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  8. test
  9. Yangın

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