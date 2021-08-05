Orman yangınlarını AK Parti iktidarına yakışmayan bu bürokratlarla mı söndüreceğiz? Antalya Orman Bölge Müdürü’nün ehliyetine “alkollü araç kullanmaktan” el konulmuş!

Yeni Akit/Ankara

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin, hakkında “alkollü araç kullanmaktan” işlem yapılarak ehliyetine el konulduğu, bölge medyasında aylar öncesinde yer almasına rağmen hala görevine devam etmesi, soru işaretlerine neden oldu.

AK Parti'nin mücadelesini gölgeliyor

Yangının çıktığı ilk günden beri bölgede nöbet tutan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yangın Denetim Merkezi’nde anbean yangınları takip ederken; alkolden dolayı ceza alarak ehliyetine el konulan bir bürokratın hala görevde tutulması, AK Parti’nin bugüne kadar verdiği mücadele ve emeği gölgeliyor.

Alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Bölgede yayın hayatını sürdüren “haberveriyoruz.com” adlı haber sitesinde 6 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan haberde, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’nin ehliyetine, “alkollü araç kullanmaktan” 2020 yılı Şubat ayında el konulduğu ve Dikici’nin görevli polis memuruna mukavemet ettiği bilgisine yer verildi.

Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

“Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici Sürekli alkol kullanmakta olduğundan idari, siyasi ve sosyal ilişkilerini, tercihlerini, kararlarını ve icraatlarını bu şekilde gerçekleştirmektedir. Alkollü araç kullanırken görevini yapan polis memuruna ‘Ben Orman Bölge Müdürüyüm. Bana alkol testi yapamazsınız’ diye direnmiştir. İl emniyet müdürüyle de görüşmüş ancak Emniyet müdürünün talimatıyla alkol testi yapılınca alkollü araç kullandığından dolayı 6 ay süreyle ehliyeti elinden alınmıştır”