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Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı yükseldi

Yunanistan'da ülke tarihinin en ölümcül yangın felaketinde yaralanarak hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesiyle felakette yaşamını yitiren kişi sayısı 98'e yükseldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
Yunanistan'daki orman yangınında ölü sayısı yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 83 yaşında bir kadının hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece Yunanistan tarihindeki en ölümcül yangın felaketinde 15'i hastanede olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere kısa sürede ulaşan yangında, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Aradan geçen bir ayı aşkın sürede bölgede, hasar tespit çalışmaları ve kullanılamaz hale gelen evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

3 BİN 200 KAÇAK YAPI YIKILACAK

Yunanistan eski Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, yangının ardından istifa etmişti.

Öte yandan, özellikle başkentin de içinde bulunduğu Attiki eyaletinde kaçak yapıların yıkımlarına başlandı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atina'nın doğusundaki Sunio sahil bölgesinde 22 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca, toplam 3 bin 200 kaçak yapının yıkılacağı kaydedildi.

Yangın felaketinde, sahildeki izinsiz yapılaşmanın etkili olduğu belirtiliyor. Yunan hükümeti, kaçak yapıların yıkımını kolaylaştıran yasa tasarısını geçen ay meclisten geçirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
  1. Yunanistan
  2. Atina
  3. İtfaiye Teşkilatı
  4. Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas
  5. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis
  6. Yunan hükümeti
  7. orman yangını
  8. yunanistandaki orman yangını

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