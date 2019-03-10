Orman yangınında bir kişi öldü Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niksar’a bağlı Serenli beldesi Köklük mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen Ali Yıldız (74) isimli bir köy sakini hayatını kaybetti. Yıldız’ın yanmış bedeni savcı incelemesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yaklaşık bir nektar alanda etkili olan yangının anız ateşinden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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