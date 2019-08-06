Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdüğü yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangına 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 helikopter,in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye biriminden 2 itfaiye müdahalede bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.