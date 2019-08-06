Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı.06 Ağustos 2019 Salı 14:09
Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdüğü yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangına 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 helikopter,in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye biriminden 2 itfaiye müdahalede bulundu.
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