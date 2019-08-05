Orman yangınına müdahale sürüyor Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi’nde saat 11.00 gibi ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle 6 farklı noktada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine 5 adet yangın söndürme helikopteri, 18 adet arazöz, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, Orhaneli ilçesi Letafet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarda korkulu bakışlarla yangını izliyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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