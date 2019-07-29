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Orman yangını korkuttu

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
Orman yangını korkuttu

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Ormanlık alan yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri alevleri fark ederek yangın müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerini de bilgilendiren polis ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda büyüyemeyen yangın olay yerine gelen Adıyaman Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
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