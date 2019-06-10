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Orman yangını anında müdahaleyle söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile söndürüldü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
Orman yangını anında müdahaleyle söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını anında müdahale ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde, Tarım Lisesi’nin kuzeyindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını haber alan Erdemli İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına 2 arazöz ve 8 kişilik ekiple anında müdahale etti. Yangın henüz başlama aşamasındayken ormana yayılmadan söndürüldü.


Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, ekiplerin olası yangınlara karşı nöbette olduğunu belirterek, hassas noktalarda ise devriye ekiplerinin görev yaptığını söyledi.


Arpaçbahşiş Mahallesindeki yangının henüz başlama aşamasındayken yapılan müdahale sonucu söndürüldüğünü ifade eden Çelik, anız yakma ve mangal ateşinin söndürülmesi konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.


Çelik, herhangi bir yangın olayında vatandaşların Alo 177 ve 112 telefon numaralarına ihbarda bulunabileceklerini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
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