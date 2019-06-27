0553 313 94 23

Orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ilk müdahale ekiplerinin yangına hazırlıkları kontrol edildi, personelin bilgileri tazelendi ve bir de tatbikat gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:47
Orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ilk müdahale ekiplerinin yangına hazırlıkları kontrol edildi, personelin bilgileri tazelendi ve bir de tatbikat gerçekleştirildi.


Aşırı sıcakların başladığı şu günlerde, Afyonkarahisar, Sarıcakaya, Alpu ve Mihalıççık’ta yapılan eğitimlerin sonuncusu Eskişehir merkezinde gerçekleştirildi. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme ekiplerine ilk önce teorik bilgiler aktarıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan’ın yönetimindeki eğitimde, Koruma Şube Müdürü Fikret Araç ve Makine Mühendisi Erhan Doğukan birer sunum yaptı. Orman yangınlarını söndürme teknikleri, kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri tekrar hatırlatıldı. Arazözlerin ve ekipmanlarının kullanımı uygulamalı gösterildi. Daha sonra Kocakır Yangın İlk Müdahale Merkezine geçildi. Burada işaretin verilmesiyle ekipler hızla hortum sererek, su sıkma gösterisi yaptı. Bir ekip köpükle müdahale şeklini gösterirken, diğer bir ekip su perdesi oluşturdu ve diğer söndürme teknikleri uygulandı.


Eskişehir Orman Bölge Müdür Recep Temel de kamuoyuna bir açıklama yaparak, orman teşkilatın söndürme gücü hakkında bilgi verdi. Orman yangınları için hazırlıkların kış aylarından başladığını ifade eden Sayın Temel şöyle dedi;


“Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü olarak Orman Yangınları İle Mücadelede 1 Haziran tarihi itibariyle ekiplerimiz hazır durumdadır. Eskişehir ve Afyonkarahisar Valilerimizin Başkanlığında Orman yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantılarımızı yaptık. Yangın sezonu öncesi orman yangınları açısından riskli olan köylerde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıldı. Yine sezon öncesi araç ve gereçlerin bakımları tamamlandı, söndürmede kullanılan alet ve ekipmanların eksikleri giderildi. Sorumluluğumuz içindeki Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde toplam 637 bin hektarlık bir ormanlık alan bulunmaktadır. Bu ormanların bir kısmı yangına 1. derecede hassas, bir kısmı da 2. derecede hassastır. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 19 adet yangın gözetleme kulesi, 20 ilk müdahale ekibi ve 270 yangın söndürme işçimiz vardır. Ekiplerimiz 7/24 mesai sistemi ile ormanlık alanların içinde veya yakınında konuşlandırılmıştır. Zor arazi şartlarında hareket edebilen 21 arazöz, 12 tonluk 4 tanker arazöz, İMA olarak tabir ettiğimiz 20 ilk müdahale aracı, 7dozer ve 6 greyderimiz bulunmaktadır. Hava araçları ise ihtiyaç olduğunda civar illerden sağlanmaktadır”.


Sadece orman yangınlarına değil, ot ve anız yangınlarına da müdahale ettiklerini dile getiren Bölge Müdürü Recep Temel, “Unutulmamalı ki bütün büyük yangınlar küçük bir ateşle başlar. Son 10 yılın ortalamalarına bakıldığında yılda ortalama Eskişehir ilinde 22 adet yangın, Afyonkarahisar ilinde de 15 adet yangın çıkmaktadır. Her iki ilimizdeki vatandaşlarımızın orman yangınlarına duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda ihmal ve dikkatsizlik başta gelmektedir. Anız ateşi, çoban ateşi, piknik ateşi ve yol kenarlarına atılan sönmemiş sigaralar büyük risk oluşturmaktadır. Ekiplerimize yangınsız ve kazasız bir sezon dilerken vatandaşlarımızın da duyarlılığını devamını temenni ederim” dedi.


Ekiplerin eğitimine ve uygulamaya İşletme Müdürü Doğan Kiras, işletme şefleri, danışman mühendisler ve orman muhafaza memurları da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek
    1. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek
    2. Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın..
    3. Başını demir korkuluğa sıkıştıran..
    4. Manisa’ya otomativ inovasyon merkezi..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Rize'de trafik kazası: 11 yaralı
    7. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan..
    8. Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı
    9. Rektör Taş’tan Başkan Suer’e ziyaret
    10. Türk soğutma sanayicileri atmosferi..
    11. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    12. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    13. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    14. “Ruhani’yi uyardım”
    15. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    16. Piyasalarda gün ortası
    17. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    18. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    19. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    20. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    21. İçişleri Bakanlığı rakamları..
    22. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    23. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    24. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    25. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    26. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    27. Yaz spor okullarında ilk ders başladı
    28. Türk F-16’sından, Fatih Sondaj..
    29. Mumbai-Newark uçağı Londra’ya acil..
    30. Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!