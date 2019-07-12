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Orman yangın havuzunda yangın paniği

İzmir’in Ödemiş ilçesinde söndürme helikopterlerinin su alması için inşa edilen havuzun etrafında çıkan yangın, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte ilçeye hareketli dakikalar yaşattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:46
Orman yangın havuzunda yangın paniği

İzmir’in Ödemiş ilçesinde söndürme helikopterlerinin su alması için inşa edilen havuzun etrafında çıkan yangın, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte ilçeye hareketli dakikalar yaşattı. Orman İşletme ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yoğun çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Ödemiş’te Ahrandı mevkiinde bulunan orman yangın havuzunun etrafında 17.00 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kuru otlar nedeniyle kısa sürede yangın havuzunun etrafını sararken dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın kuvvetli oluşu endişeye neden olsa da ekiplerin yoğun çabası ile yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangından 300 metrekarelik makilik alan ve bazı çam ağaçları zarar gördü.



İki arozöz ve iki itfaiye kamyonu ile soğutma çalışmalarına geçilirken Bayındır Orman İşletme Müdürü Hasan Sarıtaş çalışmaları yönetti. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi soruşturma sonrası belli olacak.



Levhası bile delik deşik!


Öte yandan yaklaşık 10 yıl önce orman yangınlarında hava müdahaleleri için su alınması amacıyla Ödemiş Ticaret Borsası tarafından yaptırılarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne verilen havuzun levhasının dahi şehir magandalarının silahlı saldırısına uğradığı ve yangın havuzunun tel örgülerinin çevresinde çok sayıda boş cam şişenin yer aldığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:46
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