Orman İtfaiyesi yangının büyümesine izin vermedi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki Teferrüç Tepe Ormanı’nda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki Teferrüç Tepe Ormanı’nda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın, Battalgazi Mahallesi yanındaki Teferrüç Tepe Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kanlıca İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İtfaiyesi ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etmesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldıktan sonra ekipler bölgeden ayrıldı.

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