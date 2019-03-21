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Orman İşletme Müdürü Altunay, Başkan Ürkmezer’le bir araya geldi

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve Merkez Şefi Birol Şenel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 15:16
Orman İşletme Müdürü Altunay, Başkan Ürkmezer’le bir araya geldi

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve Merkez Şefi Birol Şenel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.


Ziyaretin, 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası nedeni ile gerçekleştiğini ifade eden Altunay, “Kaymakamımızın orman ve fidan konularında ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Hem bu güne kadar gerçekleştirdiği projelere teşekkür, hem de Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Ovacuma İlkokulunda düzenleyeceğimiz ‘Orman Haftası’ etkinliğine davet etmek için buradayız. Yoğun çalışma temposundan bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise “Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018-2023 Fidanlar Toprakla Buluşuyor Projesinin bir ayağı Safranbolu’da gerçekleştirildi. Her bir öğrenci için 10 bin 700 fidan, daha sonra buna öğretmenleri de ekleyerek 11 bin fidan diktik. Tabii ki bununla kalmadık. Kaymakamlık ve Belediye olarak fidan dikme çalışmalarına devam ediyoruz. Bizim inancımız gereği, doğaya, çevreye saygı duymakla kendimizi mükellef sayıyoruz. İçinde yetiştiğimiz millette bu kültüre haiz bir millet. Atalarımız bulundukları her alanı yeşillendirmeye çaba göstermiştir. Bizlerde bunu devam ettirmekle mükellefiz” ifadelerine yer verdi.


Ziyaretin ardından Altunay, Ürkmezer’e fidan hediye etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:16
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