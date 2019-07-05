Orman işletme ekibine yangın eğitimi

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan teknik personel ile yangın söndürme ekibine orman yangınlarına müdahale konusunda eğitim verildi.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, “Eğitim Ankara Bölge Müdürlüğümüz OYM Şube Müdürü Ramazan Öztürk tarafından uygulamalı olarak verildi. Eğitimde erken müdahalenin öneminden bahsedildi. Yangında kullanılan ekipmanlar denetlendi. Yangına müdahalede Orman İşletme Müdürlüğümüz personelinin 2019 yılına hazır oldukları görüldü. Yangın sezonun kazasız ve yangınsız geçmesi temennisiyle eğitime son verildi” dedi.

Vatandaşları bazı konularda da uyaran Çimen, “Sıcak havaların artmasıyla beraber özellikle piknik alanlarındaki vatandaşlarımızın yaktıkları ateşlerini mutlaka kontrollü bir şekilde söndürmeleri ve ekin biçiminden sonra özellikle tarla anızlarını yakmamaları gerekiyor. Anız yakımı, tarla alanı içerisindeki yararlı canlıların telef olmasına yol açıyor. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Aksi durumda bunun cezai müeyyidesi de bulunmaktadır” diye konuştu.