Orman Haftası kutlamaları Oryantiring yarışları ile başladı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Oryantiring Federasyonu Düzce İl Temsilciliği işbirliği ile çeşitli dallarda Oryantiring Müsabakaları düzenlendi.

Düzenlenen müsabakalara toplam 90 yarışmacının katıldığı Oryantiring müsabakasında yarışmacılar birinciliğe ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça renkli geçen ve toplam 6 dalda yapılan müsabakalarda dereceye girenler; Küçük kızlar il birincisi Afranur İlhan, küçük erkeklerde il birincisi Yağızalp Birtürk, yıldız kızlarda il birincisi Şevval Melis Bayram, yıldız erkeklerde il birincisi H.Sadık Seydoğlu, genç kızlarda ise il birincisi Şevval Terzioğlu, genç erkeklerde il birincisi Salih İşlek oldu.

Yarışmada birincilere M3 Akıllı Bileklik Saati, ikincilere MP4 Müzik Çalar ve üçüncü olarak dereceye giren yarışmacılara kulaklık hediye edildi.

Dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından 23 Mart 2019 günü topuk yaylasında düzenlenecek olan Doğa Yürüyüşü etkinlikleri sonrasında verileceği duyuruldu.