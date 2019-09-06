Orman Genel Müdürlüğü alımı OGM personel alımı 2019 başvuru ne zaman nereden yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımı, OGM işçi alımı yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü çatısı altında istihdam edilmek üzere 2700 orman muhafaza memuru, 1200 orman mühendisi, 800 memur ve 300 şoför alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2019, OGM personel alımı başvuru formu, OGM personel alımı 2019 detayları haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından personel alım ilanı yayınlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı OGM’nin son dakika duyurusu ile Orman Genel Müdürlüğü 50 mühendis, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 300 destek personeli şoför olmak üzere sözleşmeli olarak 1146 sözleşmeli kamu personeli alım ilanı yayınladı. 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları Orman Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklanırken Türkiye geneli farklı illerde olmak üzere 1150 orman mühendisi ve 2700 orman muhafaza memuru alımı yapacak. Son dakika gelişmesi olarak da belirtilecek olunursa Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü toplamda 4 bin 996 kamu personeli alımı ile büyük bir istihdam sağlamış olacak.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) alım başvuru şartları

657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM alım özel şartları

Orman muhafaza memuru alım şartları

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

Orman mühendisi özel şartları

Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak şartları aranır.

1146 Sözleşmeli Perosnel Alımı için Özel Şartlar:

Şoför: En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

Avukat: Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak ve Baro kayıt belgesine sahip olmak.

OGM başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında //isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.