Orman ekiplerinin hızı yüreklere de su serpti

Muğla’da önceki günlerde meydana gelen ve yüzlerce dönüm ormanın küle döndüğü yangınlarda büyük bir imtihan veren Orman Yangını Söndürme ekipleri bugün Datça’da meydana gelen yangında tam puan aldı.Datça Sındı bölgesinde meydana gelen yangın, kısa sürede karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü. Neredeyse dumanla birlikte havalanan söndürme helikopteri sadece ormana değil günlerdir yangın felaketi ile boğuşan Muğla’daki vatandaşların yüreklerine de su serpti.

Saat 16:00 sıralarında Muğla Datça ilçesi’ne bağlı kırsal Sındı Mahallesi yakınlarında yangın ihbarı alan ekipler hemen bölgeye ekipleri sevk etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipleri yangını havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatılırken, Orman Yangını Söndürme ekipleri tüm vatandaşların yangına karşı bu günlerde daha duyarlı olmalarını istediler.