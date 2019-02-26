Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası Futbol Turnuvası başladı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası Erciyes Kupasının 2.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası Erciyes Kupasının 2.’nsibaşladı.

Açılış maçına Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcımız Sami Yılmaz, Şube Müdürleri, TOÇ BİR-SEN Sendika Başkanı Murat Kuzkale ve çok sayıda seyirci katıldı.

Başlama vuruşundan önce Bölge Müdürü Adnan Diltemiz futbolculara; “Centilmence, saygı, sevgi ve hoşgörü içinde bir turnuva olsun, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. TOÇ BİR-SEN Sendikasının ve Orman Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Şubesinin sponsorluğunda 8 takımın (Kayseri Orman Bölge, Akdağmadeni OİM., Çayıralan OİM, Kayseri OİM., Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sivas OİM, Yozgat OİM., Mühendisler Takımı) 4’erli 2 grup halinde katıldığı turnuvada ilk maç Bölge Müdürünün başlama vuruşu ile başladı.

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