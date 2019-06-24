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Orman arazisi talanına dava

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın gündeme getirdiği Eski Mezitli Mahallasi’nde yaşanan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek bahçe haline getirilmesiyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
Orman arazisi talanına dava

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın gündeme getirdiği Eski Mezitli Mahallasi’nde yaşanan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek bahçe haline getirilmesiyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğü, olayla ilgili bir kişiye dava açtı.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl, eski Mezitli Mahallesi’nde bulunan 15 dekarlık alanda, içerisinde çam, okaliptüs, çınar gibi farklı türlerde 300 ağacın olduğu orman bir gecede kesilerek yok edilmişti. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katliamı belgeleyerek, yetkilileri göreve davet etmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç ay geçmeden Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çevrilen dikenli teli yıkan bazı şahıslar, araziyi önce traktörlerle sürdü, ardından limon fidanları dikti. Konuyu tekrar gündeme getiren Başkan Tarhan’ın talebi üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, soruşturma başlatarak iddiaları doğruladı ve yaşanan talanı kabul etmiş oldu.


Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da olayın 2018 yılı Nisan ayında tespit edildiği ve işlem yapıldığı belirtildi. Ağaçları kestirdiği tespit edilen vatandaş hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgeye kızılçam ve fıstık çamı fidanlarının dikildiği ifade edildi. Ancak hakkında adli işlem başlatılan söz konusu vatandaşın geçtiğimiz yıl çıkarılan ’imar barışı’ uygulamasından yararlanmak amacıyla bölgeye bir konteyner yerleştirdiği, dikilen çamların sökülerek yerlerine fidan dikildiği bilgisi verilen açıklamada, bu kez 2019 yılı Nisan ayında adli işlem başlatıldığı vurgulandı.


Orman Bölge Müdürlüğü’nün basın açıklaması ile olayın doğrulandığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımızın duyarlılığı ile ortaya çıkan bu durum yaşanan talanın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Söz konusu olay, çevre katliamının ne şekilde yapıldığını, art niyetli kişilerin çıkarılan yasaları nasıl kendi lehlerine çevirerek talan yapabildiğini de göstermektedir. Oldubittiye getirilerek limon bahçesi yapılan arazi hepimize benzeri uygulamaların yeniden incelenmesi gerektiğini, bu şekilde talan edilen orman arazilerinin yeniden orman olarak kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
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