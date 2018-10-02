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Fikret Orman aday olacak mı? Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday olacağı yönündeki haberleri, resmi sitesinden yalanladı.

02 Ekim 2018 Salı 15:26
Fikret Orman aday olacak mı? Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, "Fikret Orman siyasete giriyor." haberlerini yalanladı. Siyah-beyazlı ekip, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Başkanımızın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi, gerçeklerle örtüşmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sabah Gazetesi'nde bugün Mahmut Övür'ün köşesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi gerçeklerle örtüşmemektedir. Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.

'Fikret Orman geleceğini Beşiktaş'ta planlamaktadır'

Milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan, en eski ve en köklü kulübünün Başkanlığı'nı yapan; ayrıca Türk futbolunun gelişim ve değişimi adına Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkanımız Fikret Orman, bundan sonra da sadece Beşiktaş JK ve futbolun içinde olan bir gelecek planlamaktadır.

Kıymetli kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:26
  1. beşiktaş
  2. fikret orman

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