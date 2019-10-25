Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili cılız savunma: Üzgünüz

Hijyenik temizlik ürünleri üreticisi Orkid, kadına yönelik şiddetin en az olduğu ülkelerden birisi Türkiye olmasına rağmen alçak bir algı operasyonuna imza attı.

Sahte duyar kasarak ürün pazarlama amacında olan Orkid, hazırladığı skandal reklam filminde alçak bir algı operasyonu yürütmüştü. Türkiye’de kadın cinayetlerini fazla olduğu algısı oluşturma gayreti içerisinde olan Orkid, “Utanç Paketleri” ismini verdiği reklâm filminde Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığı mesajı vererek kara propaganda yapmıştı. Küstah reklam filmi sosyal medyada da büyük infial meydana getirmişti.

Şirketten açıklama geldi

Gelen tepkiler üzerine telaşa kapılan Orkid ürün satma kaygısı yaşayarak açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada reklamın "Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacı" taşıdığını belirtti.

İşte o açıklama: