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Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili cılız savunma: Üzgünüz

Toplumu ilgilendiren meseleler üzerinden duyar kasarak ürün pazarlama derdinde olan hijyenik temizlik ürünleri üreticisi Orkid'in yeni reklamı büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine skandal reklama ilişkin şirketten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz." denildi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:23
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili cılız savunma: Üzgünüz

Hijyenik temizlik ürünleri üreticisi Orkid, kadına yönelik şiddetin en az olduğu ülkelerden birisi Türkiye olmasına rağmen alçak bir algı operasyonuna imza attı.

Sahte duyar kasarak ürün pazarlama amacında olan Orkid, hazırladığı skandal reklam filminde alçak bir algı operasyonu yürütmüştü.  Türkiye’de kadın cinayetlerini fazla olduğu algısı oluşturma gayreti içerisinde olan Orkid, “Utanç Paketleri” ismini verdiği reklâm filminde Türkiye'nin güvenli bir yer olmadığı mesajı vererek kara propaganda yapmıştı. Küstah reklam filmi sosyal medyada da büyük infial meydana getirmişti.

Şirketten açıklama geldi

Gelen tepkiler üzerine telaşa kapılan Orkid ürün satma kaygısı yaşayarak açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada reklamın "Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacı" taşıdığını belirtti.

İşte o açıklama:

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:23
  1. Orkid
  2. reklam filmi
  3. kadın cinayetleri

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  • NurNur9 sa önce
    Terbiyesizlikte sınır yok niye erişilemeyecek salakmısınız siz pet paketinisardırmakerişememek mi oluyor hayadır odediğinizinadı halâ utanıpta gizleyen kadınlar var ama müstesna
  • Ömer Ömer 11 sa önce
    Satışını yasakla
  • milletmillet11 sa önce
    Bu ...lerin hiçbir ürününü satın almayalım
  • Özrünü sevsinler.Özrünü sevsinler.14 sa önce
    Reklam ingilizce, basın açıklaması Türkce. Özür mü şimdi, yabancinin bu Türkçe özür mektubundan haberi olacak mı?
  • abdulabdul15 sa önce
    bu ozur "duygusal" , ama utanma-pisnanlik degil tamamen duygusal:)
  • AkilAkil15 sa önce
    Satın almayın başka marka veya yerli alin
  • mahoagamahoaga16 sa önce
    Kapitalistlere en iyi ders'CEPLERİNE DOKUNULARAK'' verilir. Az çok duyarlı olanlar alternatiflerine yönelmeli. Bu kadar basit.
  • Rıdvan Rıdvan 16 sa önce
    Ekonomik sebeplerle orkide ulaşamayanlar içinson 24 ay da yapılan zamları geri aliversin o zaman orkitcik de samimiyetini görelim!!!!!!
  • Global SömürüGlobal Sömürü16 sa önce
    Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya başta kaçırılıp kötü yollarda kullanılan, organları çalınan kız çocuklarından neden bahseden yok? İşgal edilen ülkelerde kayıp kadın ve çocuklardan? Dağa kaçırılan kız çocuklarından?Kapitalist Fitnenin asıl derdi aileyi yıkmak....ki kadınları bencilleştirip, sömürsün.
  • MikiforovMikiforov16 sa önce
    Biz sizin mazinizi de biliyoruz OK yaydan çıkmıştır artık, bazı hataların AFFI olmuyor...

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