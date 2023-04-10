Orjinal gerçek limonata (Kusursuz) tarif: Her şeyi beğenmeyenler işte bir öneri: Acı olmuyor tek tek açıklıyoruz!

Hiç susamamak: Susamama konusuna gelince; yetişkin bir insan yaşamını sürdürebilmek için günde en az 2 litre suya ihtiyaç duyar. Sahurda içerseniz iftirada kadar susamak yok olacak. 1 Limon 1 portakaldan 3 litre limonata tarifi! Has limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi nasıl yapılır? Ustasından limonata tarifi ve portakalsız limonata tarifi nasıl yapılır? İşte ev yapımı limonata tarifi...Gerçek yapım limonata lezzeti arayanlar için kaçırılmayacak tarif.

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz) İçin Malzemeler

6 adet büyük iri limon

1 tane büyük portakal

1 su bardağı tozşeker (210 ml bardakla )

1 su bardağı sıcak su (250 ml bardakla)

5 su bardağı soğuk su

Tek tek açıklıyoruz nasıl yapılır?

Öncelikle limonun kabuklarını beyaz kısmına değmeden güzelce orta gözenekli rende ile rendeliyoruz.

Daha sonra portakalı da aynı şekilde beyaz kısmına inmeden dikkatlice rendeleyip kabuklarını derin bir tasa aktarıyoruz.

Üzerine şekeri ilave edip elle güzelce şeker ve kabuklarını birbirine harmanlıyoruz.

1 bardak sıcak suyu ekleyip şekeri eriyene dek iyice karıştırıyoruz.

Limonların ve portakalın suyunu sıkıp (toplamda tüm bu meyvelerin suyu 2 su bardağı çıktı) karışıma ilave ediyoruz. Bu şekilde arada karıştırarak 30 dk bir kenarda bekletiyoruz.

Süre sonunda üzerine soğuk suyunu ilave edip karıştırıyoruz.

Süzgeç ile bir sürahiye süzüyor posasından limonatamızı ayırıyoruz,, tadını kontrol ediyoruz.

Suyu şekeri neyi eksik yada fazlaysa ilave ediyor damak zevkimize göre ayarlıyoruz.

Buzdolabında 1-2 saat soğutup dinlendirdikten sonra afiyetle ikram edip içebiliriz.

Dileyen içmeden yarım saat önce içine 1-2 minik dalcık taze nane koyabilir,, , fazlası tadını acıtıp kokusunu bozabilir.

Önceden katıp bekletmeyiniz. Afiyet Şifa olsun.

1 Limon 1 Portakaldan 3 Litre Limonata Tarifi

Hazırlama Pişirme Servis 10 dakika - 3 Litre

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Malzemeler :

1 adet limon

1 adet portakal

1 çay kaşığı limon tuzu

1,5 su bardağı toz şeker

3 litre su

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 adet limon ve 1 adet portakalı 1 gece önceden derin dondurucuya koyup, bekletin. (Limon ve portakalın üzerlerine koku sinmesin diye bir poşete sarıp, koyabilirsiniz).

Ertesi gün limon ve portakalı derin dondurucudan çıkartıp, bir kere yıkayın. 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Limon ve portakalı küp küp doğrayın. Mutfak robotu içine koyun.

Doğradığınız portakal ve limonun üzerine 1 buçuk su bardağı toz şeker ekleyin.