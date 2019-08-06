Orhangazi’de veliler akıllı sinyalizasyon istiyor Bursa’nın Orhangazi ilçesinde veliler çocukları için akıllı sinyalizasyon sistemi istiyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde veliler çocukları için akıllı sinyalizasyon sistemi istiyor.

Orhangazi -İznik yolu üzerinde özellikle eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ana yoldan geçişlerinin büyük risk taşıması üzerine mahalle sakinleri İznik yolu üzerinde güvenlikli bir yaya geçidi yada bas geç trafik sinyalizasyon sitemi getirmesini istedi.

Muradiye Mahallesini ikiye bölen İznik yolu üzerinde özellikle okul dönemlerinde öğrencilerin ana yoldan geçişlerinin büyük risk oluşturmasından endişe eden veliler İznik yolu üzerine güvenli geçiş noktası beklediklerini söyledi. İznik yolu üzerinde yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşlar bölgede tedirginliklerini dile getiriyor. Bölge sakinleri, Muradiye Mahallesinde İznik yolunun sağında kalan öğrencilerin her gün defalarca okula gidip gelmek için İznik yolunu karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyor. Bu da büyük bir risk oluşturuyor. Yol güzergahı üzerinde bulunan dereboyu caddesi üzerine bir bas geç trafik sinyalizasyon sistemi kurulabilir. Bu öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getirebilir diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.