Orhangazi’de ramazan çadırı kurulmayacak
Orhangazi Belediyesi bu sene ramazan çadırı kurmama kararı aldı.25 Nisan 2019 Perşembe 11:27
Orhangazi Belediyesi bu sene ramazan çadırı kurmama kararı aldı.
Orhangazi Belediyesi bu yıl ramazan çadırı kurmayacak. Önceki dönemde her sene kurulan ramazan çadırı uygulamasının bu yıl olmayacağı belirtildi. Orhangazi Belediyesi, bu yıl şehir merkezinin yanı sıra dış mahallelerde muhtarlıklar vasıtası ile belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere ramazan boyunca sıcak aş dağıtacak.
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