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Orhangazi’de kaldırım işgaline geçit yok

Orhangazi Belediyesi’nin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kaldırım işgallerine karşı başlattığı uygulama sonuç verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
Orhangazi’de kaldırım işgaline geçit yok

Orhangazi Belediyesi’nin Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kaldırım işgallerine karşı başlattığı uygulama sonuç verdi. Pazartesi günü başlayan uygulamaya bir çok esnaf ayak uydururken, zabıta ekipleri ise denetimlerini sıklaştırdı. Esnafların malzeme ve ürünlerinin kaldırıldığı kaldırımlar tertemiz oldu.


Orhangazi’de kaldırım işgaline savaş açıldı. Başta kahvehaneler ve seyyar satıcılar olmak üzere yayaların geçiş alanı olan kaldırımların işgal edilmesine müsaade etmeyeceklerini duyuran belediye, esnafa tebligat göndermişti. Kaldırım işgalinin sonlanması için verilen mühlet sona erdikten sonra zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini artırdı. İhtarlara uymayan esnafların kaldırımlar üzerindeki malzemeleri zabıta tarafından kaldırıldı.


Orhangazi genelinde bulunan seyyar satıcı ve kaldırım işgalleri ile mücadele konusunu daha önceden yaptığı toplantılarda dile getiren Belediye Başkanı Bekir Aydın, uygulamaya uyan esnaf ve vatandaşlara göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.


Bekir Aydın, "Orhangazi’mizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için tüm çalışmalarımız bu yönde olacaktır. Aldığımız bu mücadelede bizlere gönülden destek veren hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu uygulamada en az bizler kadar esnaflarımızda hassasiyet göstereceğinden hiçbir şüphem yoktur" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
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