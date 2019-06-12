Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışları - Bursa'da iki gün süren organizasyonda, Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı'nı Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Onur Balkan, Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı'nı ise aynı takımdan Mustafa Bayar kazandı



BURSA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışları sona erdi. Bursa'da iki gün süren organizasyona ilk olarak Bursa-Kestel-Yenişehir-İznik-Orhangazi-Gemlik-Bursa rotasında koşulan 172 kilometrelik Orhangazi Yarışı'nı Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Onur Balkan kazandı. Yunanistan Milli Takımı'ndan Georgios Bouglas'un ikinci tamamladığı yarışta, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Mustafa Sayar üçüncü oldu. Bursa-Uluabat-Karacabey-Uluabat-Bursa güzergahındaki 122 kilometrelik Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı'nı ise Sakarya ekibinden Mustafa Sayar birinci bitirdi. Bu yarışta da Yunanistan Milli Takımı'ndan Miltiadis Giannoutsos ikinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Onur Balkan üçüncülüğü elde etti.



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