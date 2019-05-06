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Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nde Güneş güven tazeledi

Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nde olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:19
Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nde Güneş güven tazeledi

Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nde olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı genel kurulda Beytullah Güneş güven tazeledi.


Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurul toplantısı Kooperatif Merkezinde yapıldı. Ahmet Aydın’ın divan başkanlığını yaptığı 272 üyeli Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporları, bilanço ve gelir gider cetveli ve kesin hesaplar okunarak üyeler tarafından onaylandı. Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısında daha sonra kooperatifin yeni dönem tahmini bütçesi görüşüldü. Kooperatifin yeni dönem tahmini bütçesi 99 milyon 500 bin TL olarak üyelerin oy birliği ile kabul edildi.


Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısının en önemli maddesi ise kooperatif merkezinin yanında bulunan daha önce tül fabrikası olarak faaliyet gösteren Sarender Tekstil’in satın alınması yada kiralanması ile ilgili madde oluşturdu. Tartışmalı geçen bu maddede genel kurul üyeler, depo ve antrepo işi için Sarender Tekstil’in satın alınması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verildi. Kooperatif merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun Orhangazi Lojistik A.Ş. tarafından işletilmesi yada bir başka akaryakıt firmasına kiralanması ile ilgili madde görüşüldü. Bu madde de oy birliği ile kabul edildi.


Kongre maddelerinin son bölümünde ise seçimlere geçildi. Beytullah Güneş’in tek aday olduğu kongrede yenilenen yönetim genel kurul üyelerinin onayı ile göreve seçildi. İşte Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yeni yönetimi:


"Beytullah Güneş, Hüseyin Bayır, Turgay Yazıcı, M.Turgut Göçmen, Hakan Efe, Akif Yazıcı, İnan Baştürk."


Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:


"Adem Korde, Ömer Yazıcı, Hüseyin Arslan."

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:19
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