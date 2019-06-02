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Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile buluşuyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gençler Kur-an’ı Kerim ile buluşuyor.

02 Haziran 2019 Pazar 16:02
Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile buluşuyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gençler Kur-an’ı Kerim ile buluşuyor. Kur-an dinliyor projesi yoğun bir katılımla final buldu.


Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulunda gerçekleştirilen ve TÜGVA temsilciliği ve Orhaneli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Gör ve resmi daire amirleri katıldı. TÜGVA tarafından gerçekleştirilen uygulamada 19 farklı daire amiri, belirlenen okullarda öğrencilere Kur-an okurken öğrenciler dinledi. Mukabele okumanın sadece imamların bir görevi olmadığı, her Müslüman’ın okuması gerektiği vurgulandı.


Proje sorumlusu Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Gör, Bu proje ile tüm ortaokul ve liselerde öğrencilerin meali ile beraber Kur-an’ı Kerim okuduklarını 300 öğrencinin düzenlenen meal yarışmasına katıldığını, dereceye giren öğrencilere altın ödülleri takdim edildiği çok güzel yorumlar aldıklarını Bursa ilinde örnek proje olduğunu vurgularken emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:02
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