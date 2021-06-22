Orhan Seyfi Şirin kimdir? Orhan Seyfi Şirin hayatı
Orhan Seyfi Şirin biyografisi | Gazeteci, yazar, şair Orhan Seyfi Şirin yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından pek çok kişi 'Orhan Seyfi Şirin kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Orhan Seyfi Şirin kimdir mesleği eserleri
Gazeteci, yazar, şair, senarist Orhan Seyfi Şirin yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz sosyal medya hesabından, "Seyfi Şirin ağabeyi bugün kaybettik. Bir şair, bir hikaye yazarı, romancı, bir senarist gitti. Rahmetle Seyfi ağabey, mekanın cennet olsun" paylaşımında bulundu.
Orhan Seyfi Şirin kimdir? Orhan Seyfi Şirin hayatı
Orhan Seyfi Şirin 1961 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Şirin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu.
Orhan Seyfi Şirin ilk şiir kitabı "Yaşanmamış Sonbahar"ı 1985 yılında okurlarla buluşturdu. O yıllarda TRT'de senaryo yazarlığı yapan Şirin, "Cennet Atları", "Berlin Türküleri", "Ata'nın Rüyası", "Bilimkurgucu Çocuk Krallar Dönemi"nin aralarında bulunduğu 30'a yakın roman kaleme aldı.