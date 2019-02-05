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Orhan Pamuk'un "Balkon Fotoğraflar" sergisi açıldı

Yazar Orhan Pamuk:- "Çocukluğumdan beri fotoğraf çekiyorum. Dijital fotoğraf çıktıktan sonra da tekrar yeni bir heyecanla fotoğraf çekmeye sarıldım"- "Fotoğraf çekiyordum ama niçin çektiğimi bilmediğim gibi bir gün bir fotoğraf kitabı çıkarırım gibi bir fikrim de yoktu. Yavaş yavaş onları da düşe kalka yapmaya başladım"- Yayıncı ve küratör Gerhard Steidl:- "Fotoğrafların sıralamasına baktığınızda bir öyküyü ya da romanı andırdığını göreceksiniz. Görsel açıdan da değerlendirdiğinizde adeta bir çizgi roman gibi. Fotoğrafların kitaptaki sunuş formatının aynısını sergide de görebilirsiniz. Orhan Pamuk'un kitapta oluşturduğu tasarım unsurlarını da sergiye taşıdım"

05 Şubat 2019 Salı 22:19
Orhan Pamuk'un "Balkon Fotoğraflar" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yazar Orhan Pamuk'un İstanbul'daki evinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl'ın üstlendiği "Orhan Pamuk - Balkon Fotoğraflar" sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açıldı.

Sergi, Pamuk'un geçen yıl Steidl Yayınları etiketiyle çıkardığı "Balkon" kitabından yola çıkıyor ve İstanbul'un incelikli manzarasını yansıtıyor.

İstanbul Boğazı'nın, Haliç'in, Marmara Denizi'nin, adaların, gemilerin, kuşların ışık ve ortam etkisiyle çerçevelendiği bir panoramik manzara oluşturan sergide, 8 bin 500'e yakın fotoğraf arasından seçilmiş 600'den fazla fotoğraf yer alıyor.

Serginin basın turunda küratör Steidl ile birlikte fotoğrafları anlatan Orhan Pamuk, "Ben güzellik düşledim, o da (Steidl) güzelliği süzerek daha da güzel yaptı." dedi.

Konuşmasına açılış sonrası gerçekleştirilen söyleşide devam eden Pemuk, "Çocukluğumdan beri fotoğraf çekiyorum. Dijital fotoğraf çıktıktan sonra da tekrar yeni bir heyecanla fotoğraf çekmeye sarıldım." diye konuştu.

- Genellikle yazmakta zorluk çektiği zamanlarda fotoğraf çekiyor

Pamuk, kitap için seçki yaparken arkadaşlarının yardım ettiğini belirterek, "Fotoğraf çekiyordum ama niçin çektiğimi bilmediğim gibi bir gün bir fotoğraf kitabı çıkarırım gibi bir fikrim de yoktu. Yavaş yavaş onları da düşe kalka yapmaya başladım ve gördüm ki dijital çağda fotoğraf çekmek kadar onları ayıklamak, bir kitap içinde nasıl göreceğimizi, hangisinin en anlamlı, hangilerinin yan yana geleceğini düşünmek epey vakit aldı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çekme nedenlerinden ve kitabın içeriğinden bahseden Orhan Pamuk, genellikle yazmakta zorluk çektiği zamanlarda fotoğraf çektiğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda kitabın yayıncısı olan Gerhard Steidl ise Orhan Pamuk'la tanışma sürecini ve fotoğrafları kitaplaştırmaya nasıl karar verdiklerini anlattı.

Sergiden detaylar da veren Steidl, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların sıralamasına baktığınızda bir öyküyü ya da romanı andırdığını göreceksiniz. Görsel açıdan da değerlendirdiğinizde adeta bir çizgi roman gibi. Fotoğrafların kitaptaki sunuş formatının aynısını sergide de görebilirsiniz. Orhan Pamuk'un kitapta oluşturduğu tasarım unsurlarını da sergiye taşıdım."

- Fotoğraflar çekildiği haliyle sergileniyor

Steidl, fotoğrafları heyecan verici bulduğunu vurgulayarak, fotoğraflarda küçük değişikliklerin izinin sürülebileceğini dile getirdi.

Kitap ve sergide bulunan bütün fotoğraflar, balkonun tek bir noktasından farklı lensler kullanılarak çekilmiş kareleri yansıtıyor.

Yeniden boyutlandırma, renk değişikliği ve çerçeve değişikliği yapılmayan, çekildiği haliyle sergilenen fotoğrafların çoğunluğunu aralık 2012 ve nisan 2013 arasında çekilenler oluşturuyor.

Kitaba koyulmamış fotoğrafların da yer aldığı sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:19
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