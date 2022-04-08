Orhan Koç kimdir? Orhan Koç hangi görevlerde bulundu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Orhan Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete kararıyla görevinden alındı. Peki Orhan Koç kimdir? Orhan Koç hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alıdı. Peki Orhan Koç kimdir? Orhan Koç hangi görevlerde bulundu?
SGK Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmıştı. Önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Evde Sağlık Hizmetleri Derneği (EVSAD) Kurucu Genel Başkanlığı gibi görevlerini başarıyla yürüten Koç, aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekler Federasyonu (SADEFE) Başkanıdır.