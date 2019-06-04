Orhan Gencebay: Bayramlığım babamın eskileriydi

Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Gencebay'ın verdiği ropörtajda en dikkat çeken bölüm ise geçmişe dair anlattıkları oldu. İşte Orhan Gencebay'ın o ifadeleri...

Görüşleriniz ve söylemleriniz yüzünden kimi zaman eleştiriliyorsunuz. O konuda neler söylemek istersiniz?

- Ben ülkesine saygı duyan, sahip çıkan bir insanım. Ama sadece vatandaş olarak... Siyasi olarak değil, çünkü siyasetçi değilim. Neticede siyasette tabii ki birer oyumuz var. Herkes oyunu kullanmakta, istediğini tercih etmekte özgür. Bizim değişmez temel prensiplerimiz var, o prensiplere saygı duyarak tabii...

Sosyal medyada ahlak sükut etti

Sanatçılar için sosyal medya kaçınılmaz bir iletişim mecrası haline geldi. Hayatımızın merkezine oturan sosyal medya sizce faydalı mı yoksa insanları kutuplaştırıyor mu dersiniz?

Burada eksik olan ahlaktır. Bir de bilgi eksikliği var. Bazılarının ellerine böyle bir fırsat geçmişken bencilce, bilse de bilmese de her türlü konuyu eleştirme hali oluyor. Bu son derece rahatsız edici. Bu konuyu ben üç sene önce torunuma sormuştum, o zaman 15-16 yaşındaydı. “Efe, yavrum, sosyal medya olmasa ne olur?” dedim. “Öyle yaşamak mı olur dede?” dedi.

Fakat altı ay kadar önce yine aynı şeyi sordum. Bu kez “Çok daha iyi olur dede” diye cevap verdi. Bunu bana gencecik torunum söylüyor. Şimdi sanıyorum ki çok kişi bu fikirdedir. Fakat sosyal medyadan da vazgeçilmesi mümkün değil. Burada ahlak sükut etmiştir.

Çözüm?

Çözüm insanın kendisinde. Ahlaklı biri zaten gerekeni gerektiği gibi yapar. Fakat ahlaklı olmayanlar burayı bozuyor. Sosyal medya ayrı bir dünya. Bildiğimiz dünyaya baktığımızda bir dolu devlet ve o devletlerin kuralları var, kurallara göre hareket ediliyor. Ama sosyal medyada devlet yok, kural yok.

Bunu düzene sokmak lazım. Etikle ahlakla ilgili, insan değerleriyle ilgili, demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili. Bu değerleri korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak lazım. Herkes bilmeli ki, bu dünyada yalnız kendileri yok. Başkaları da yaşıyor ve onların haklarını gasp etmemeleri gerekiyor.

Senin özgürlüğün bir başkasının özgürlüğünün sınırına kadar.

Babamın eski elbiseleri ters yüz edilir bana ve kardeşlerime bayramlık yapılırdı

Bayramlardan söz edelim. Size ne çağrıştırıyor bayramlar?

- Bayramlar bana göre sihirli günlerdir. Sevgiyi, saygıyı pekiştiren günlerdir. Ayrıca Ramazan Bayramı, o güzel ramazan ayının tacıdır. Bayramlarda insanlar birbirini daha çok sevip sayar, birbirini ziyaret eder, görüşür. Dediğim gibi sihirli günlerdir.

Çocukluğunuzdaki bayramlar nasıldı?

- O zamanlar konfeksiyon yoktu. Kumaş alınır, kıyafetler terziye diktirilirdi. Benim en sevdiğim elbiselerim, babamın elbiseleri ters yüz edilerek bana ve kardeşlerime dikilenlerdi.

Yani babam giymiş, kullanmış, artık miadı dolmuş. Terzi onu alıp bozar, bize göre yapardı. Öyle mutlu olurdum ki babamın elbisesini giyiyorum diye.

Bayram sabahını zor ederdik. Kahvaltı ve aileyle bayramlaşmanın ardından büyüklerimizin ellerini öpmeye giderdik. Ama önce harçlığı en çok kim veriyorsa ona (gülüyor).

Son olarak okuyuculara bir bayram mesajı verir misiniz?

- Sağ olana, sağlıklı olana her gün bayramdır şüphesiz, bunu böyle bilelim. Bayramların değerini bilelim. Bayramlar insanlığımızı pekiştiren, saygımızı güçlendiren değerlerdir. Gelenek göreneklerimizi unutmayalım. Bunlar bize yaşam gücü verir.