Orhan Erzurum kimdir? Orhan Erzurum biyografisi Orhan Erzurum İYİ Parti'den istifa mı etti?

Geçtiğimiz hafta sonu seçimli kurultayını yapan İYİ Parti'de sular yine durulmuyor. İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın istifasından sonra şimdi de İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum partiden istifa etti. Peki Orhan Erzurum kimdir? Orhan Erzurum nerelidir?

Orhan Erzurum, 1970 yılında Giresun'un Dereli ilçesinde doğdu. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 2 yıl Gümüşhane’de mecburi hizmetini tamamlamıştır. 1995 yılından itibarende Giresun’da doktor olarak hizmet vermiştir. 2007 yılında MHP’den Milletvekilliği adayı olan Erzurum, 2009’da Giresun MHP İl Başkanlığına seçilmiştir. 2014 Belediye Başkanlığı seçimlerine de aday olmuştur. 25.Dönem Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili olarak meclise giren Orhan Erzurum, 26. Dönemde yapılan seçimlerde meclise girememiştir..