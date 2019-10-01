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İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, televizyon dizilerine dikkat çekti: Gafilce Allah'ı unutmayalım

Televizyon başında gereksiz vakit kaybetmenin tehlikelerine dikkat çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, "Allah'ı ve ahireti unutturarak insanı dalgın hale getiren her şey meysirdir. Meysir de büyük günahlardandır." dedi.

01 Ekim 2019 Salı 16:00
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, televizyon dizilerine dikkat çekti: Gafilce Allah'ı unutmayalım

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Ekran başında saatlerimizi katletmek büyük bir kayıptır." diyen İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, "Birkaç tane ömrümüz olsaydı belki birini ekrana ayırabilirdik. Ama tek ömrümüz var. Onun da ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Allah'ı ve ahireti unutturan, insanı dalgın hale getiren herşey meysirdir." ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Prof. Orhan Çeker, Maide Suresi'nin 90 ve 91. Ayet-i Kerimeleri'ni hatırlattı:

Maide Suresi 90,91

"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

"Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?"

Meysirin büyük günahlar arasında olduğuna dikkat çeken Prof. Çeker, sözlerine şöyle devam etti:

"Televizyon ekranlarında bizim zihnimize yabancı diziler de var. Gafilce onları seyrederken bunlar bir de zehir zerk ederler. Bunun farkına da varamayız çünkü seyir esnasında morfinlenmiş gibi gafil halde oluyoruz. Yapmayalım. Bu ömür bir daha yok. Ahiretten gafil kalmayalım."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:00
  1. Ankara
  2. Prof. Dr. Orhan Çeker
  3. Orhan Çeker
  4. Maide Suresi
  5. Maide Suresi 90
  6. 91

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