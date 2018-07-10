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Orhan Aydın kimdir?  Ulusalcı Orhan Aydın İstanbul'da gözaltına alındı!

Orhan Aydın gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın sosyal medya paylaşıları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Orhan Aydın kimdir?

10 Temmuz 2018 Salı 12:04
Orhan Aydın kimdir?  Ulusalcı Orhan Aydın İstanbul'da gözaltına alındı!

Orhan Aydın gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın sosyal medya paylaşıları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Orhan Aydın kimdir?

24 Haziran Seçimleri’nde İstanbul 2. bölge milletvekili adayı da olan tiyatrocu Orhan Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyeti’nce gözaltına alındığını açıkladı. Orhan Aydın, Twitter’dan “Sosyal medya paylaşımlarım için Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye getirildim. Başkanlık ve demokrasi!” yazdı. Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 69 bin lira tazminat cezası ödemişti. 

GEZİ'NİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPMIŞTI

Birçok sözde sanatçı, sosyal medyada Gezi için çağrıda bulunarak, eylemlerin birinci yılından daha fazla ses getirmesi gerektiğini vurgulamışlardı. Edip Akbayram, Genco Erkal, Şebnem Sönmez, Ezel Akay, Nejat Yavaşoğlulları, Orhan Aydın gibi çok sayıda ulusalcı sanatçı, ortak bir video hazırlamış, eylemcilerle birlikte meydanlarda polis karşısında olacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:04
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