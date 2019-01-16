"Örgütün illegal işlerinin başında İşbilen vardı"

ANKARA (AA) - Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının gerekçeli kararında tanık olarak verdiği ifadesinde Bülent Çanakçı, sanıklardan eski milletvekili İlhan İşbilen'in, örgütün illegal işlerinin başına getirilen ilk kişi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davada, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası veren Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

Gerekçeli kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık eski milletvekili İlhan İşbilen'in örgütün kurucularından olduğu, elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'e ilk biat eden kurucu çekirdek kadroda yer aldığına dikkat çekildi.

Kararda, tanık beyanlarına da yer verildi. Tanık olarak dinlenen Bülent Çanakçı, 1984 yılında Erzurum'da tıp fakültesi 4. sınıftayken "cemaat" adıyla bilinen gruba katıldığını söyledi.

Erzurum'da örgüte ait bir evde sanık İlhan İşbilen ile kaldığını anlatan Çanakçı, İşbilen'in, örgütün abileri arasında kavga olması nedeniyle hepsini görevden uzaklaştırıp, Erzurum sorumlusu olduğunu bildirdi.

İşbilen'in, Erzurum sorumluluğunun yanı sıra Akyazılı Vakfı genel müdürlüğü ve İç Anadolu Bölgesi sorumluluğunu da yürüttüğünü dile getiren Çanakçı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul'da verdiği vaazlara İşbilen ile gittiklerini, vaazın kayda alınması için kamera sistemini İşbilen'in kurduğunu anlattı.

Çanakçı, İlhan İşbilen ile İstanbul'da FEM Dershanesindeki toplantıları da izlediğini, burada Abdullah Aymaz gibi "abilerle" toplantı yaptıklarını bildiğini belirtti.

İlhan İşbilen'in 16 yaşından beri Fetullah Gülen'in yanında olduğunu vurgulayan Bülent Çanakçı, Gülen İzmir'e geldiğinde yanında toplanan 10 kişilik grup içerisinde İşbilen'in de bulunduğuna dikkati çekti.

"İşbilen'in hizmetin illegal işlerinin başına getirilen ilk kişi" olduğuna işaret eden Çanakçı, sanığın daha sonra bu görevi Kemalettin Özdemir'e devrettiğini bildirdi.

Tıp fakültesini bitirince mecburi hizmet nedeniyle Erzurum'dan ayrıldığını ifade eden Çanakçı, daha sonra örgüt içerisinde polis akademisinde görev aldığını anlattı.

- "Gülen'in sırdaşı"

Tanık Hüseyin Gülerce de beyanında, İşbilen'in İzmir'den beri Fettullah Gülen'in yanında sırdaşı ve ona en yakın kişi olduğunu, Altunizade'de Gülen ile aynı binada kaldıklarını söyledi.

Gizli tanık "Kasırga" da İşbilen'in Gülen'in adamı olduğunu, Bank Asyada Gülen tarafından görevlendirildiğini dile getirdi.

Kasırga, bankanın yeterli görmediği kişi veya kuruluşlara İlhan İşbilen ve Mustafa Özcan'ın devreye girmesiyle hak etmedikleri halde krediler verildiğini vurguladı.

Müşteki Hanefi Avcı ise İlhan İşbilen'in örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğünü, siyasilerden sorumlu olduğu yönünde kendisine duyumlar geldiğini ifade etti.

Tanık Çetin Acar da İlhan İşbilen'in İzmir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi işletme bölümü mezunu olduğunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği görevlerinde bulunduğunu, Akyazılı Eğitim Vakfı, Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunda genel müdür olarak görev yaptığını kaydetti.

İşbilen'in 1985-86'lı yıllarda Erzurum imamlığı, 1992 sonrasında yurt dışına açılım kapsamında Azerbaycan imamlığı yaptığını duyduğunu aktaran Acar, İşbilen'in, Fetullah Gülen'in vaazlarının kasetler ve videolar aracılığıyla çoğaltılması işlemiyle bizzat kendisinin ilgilendiğini, "Sema Video" isimli firma aracılığıyla bu işlerle uğraştığını ayrıca bu şirketin kurucusu olduğunu anlattı.

İşbilen ile 1988-1990 yıllarında yaklaşık 5-6 ay aynı örgüt evinde kaldıklarını ifade eden Acar, İşbilen ailesinin birçok üyesinin asker ve istihbarat kökenli olduğunu da vurguladı.



