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Kedicik itirafçı oldu! Örgütü çökertecek ifade verdi

Sosyal medyadan 'suçsuzuz' propagandası yapan Adnancıları şok edecek haberler peş peşe geliyor. Adnan Oktar’ın kediciklerinden Ayça Pars itirafçı olarak dün gece tahliye oldu. Ancak Ayça Pars’ın etkin pişmanlık yasasından yararlanarak 120 sayfalık yeni ifade verdiği öğrenildi. Ayça Pars’ın örgütü sarsacak itiraflarda bulunduğu belirtiliyor.

14 Eylül 2018 Cuma 10:19
Kedicik itirafçı oldu! Örgütü çökertecek ifade verdi

Dün gece saat 22:00 de Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden, başsavcılığın talimatı ile serbest bırakılan örgütün üst düzey töneticisi Ayça Pars "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında 8 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdiği, daha sonra cezaevinden tahliye olduğun öğrenildi. Ayça Pars örgütün A9 TV, örgüte ait bütün site ve internet çalışmaları, örgütün lobi faaliyetlerinden sorumlu kişi olduğu öğrenildi. 120 sayfa ifade veren Ayça Pars’ın örgütü sarsıcı itiraflarda bulunduğu belirtiliyor. Örgüt üyesi 3 üst düzey yöneticinin daha "Etkin Pişmanlık Yasası’ndan" faydalanmak üzere savcılığa başvurduğu öğrenildi.

AYÇA PARS’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ayça Pars’ın avukatı Andaç Maraşlıoğlu yaptığı açıklamada " Bu süreçte başta İstanbul başsavcı vekili Hasan Yılmaz ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin müvekilim ve bizlerle özverili ve insani yaklaşımı için kedilerine teşekkürlerimizi sunarız .Bu insanların örgüt bilinci dışında özgür iradeleri ile hareket ettikleri zaman  en doğru kararları verebildiklerini görüyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:19
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