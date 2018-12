"Örgütlü gücümüzle şimdiye kadar hep millet iradesinin yanında yer aldık"

DENİZLİ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üyelerin özlük haklarını geliştirme noktasında görev ifa ederken bir yandan da ülkenin demokratikleşmesi ve vesayetin demokrasi üzerindeki gölgesinin tamamen bertaraf edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Denizli 2 Nolu Şube Başkanlığı hizmet bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 26 yılı geride bırakan bir aile olarak 1 milyonu aşan üye ile Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduklarını belirtti.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığını uhdesinde bulundurarak, sadece üyelerinin değil, kamuda sendikalı, sendikasız herkesin, emekli olmuş tüm kamu görevlilerinin özlük haklarını yükseltmek, temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek noktasında da gayret gösteren bir teşkilat olduklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak üyelerin temel meselelerini çözüme kavuşturma, mesleki sorunlarını çözme, özlük haklarını geliştirme noktasında görev ifa ederken genelde ülkenin demokratikleşmesi, korku tünelinden çıkması, vesayetin demokrasi üzerindeki gölgesinin tamamen bertaraf edilmesi ve ülkenin ham demokrasinin tam demokrasi olması anlamında bir işlev yürütüyoruz. Çünkü örgütlü gücümüzle şimdiye kadar hep demokratik zeminin yanında yer aldık, millet iradesinin yanında yer aldık."

Yalçın, afet ve savaş yaşanan bütün bölgelerdeki mazlum ve mağdurların sözcülüğünü yaptıklarını aktararak, "Bazen onlara merhamet elini uzatarak, kamuoyunun vicdanını tetikleme, harekete geçirme anlamında önemli işlevler gördük. Üyemize hizmet, ülkemize hizmet, mazlum ve mağdurun sözcülüğünü yapma noktasında gayret göstermek için elimizden gelen bütün imkanları seferber edecek ve buna ilişkin yolculuğumuzu sürdüreceğiz." diye konuştuk.

Ülkenin yerel seçim dolayısıyla önemli bir sürece girdiğinin altını çizen Yalçın, "Memur-Sen teşkilatları, her zaman millet iradesinin yanında oldu, her zaman güzel hizmetin yanında oldu, ülkeye sunulan her türlü güzel hizmeti takdir eden bir yapısıyla milletin beğenisini almayı başardı ve bu süreçte de en önemli katkıyı ve gayreti ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi, Yalçın ve diğer konuklar şube bürosunu gezdi, sendika üyeleriyle sohbet etti.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri ile Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Eğitim-Bir-Sen Denizli 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Baysal ve sendika temsilcileri katıldı.