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Örgüte üyelikten 300 kişiye idam cezası verildi!

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:01
Örgüte üyelikten 300 kişiye idam cezası verildi!

 

Başkent Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkında kararın bugün çıktığını ve idam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğunu ifade ediliyor.

Iraklı yetkililer, Bağdat'taki mahkemede 97 yabancı uyruklunun idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Hüküm giyenler arasında Türk vatandaşı kadınlar da var

Ceza alanların arasında kadınların da bulunduğu ve yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Musul'daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi.

Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar, "Duruşmalarda bu kişilerin suç işlediği kanıtlanmıştır" dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:01
  1. IŞİD örgütü
  2. Bağdat
  3. Musul

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