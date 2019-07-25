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Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

İzmir’de HDP’nin bir etkinliğinde terör örgütü PKK’nın sözde örgütsel marşını söyleyerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:16
Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı

İzmir’de HDP’nin bir etkinliğinde terör örgütü PKK’nın sözde örgütsel marşını söyleyerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.


21 Temmuz günü İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık Mahallesinde HDP organizesinde yapılan etkinlik esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından sahiplenilen sözde örgütsel marşları söyleyerek halay çeken 12 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Bu şüphelilere yönelik Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararına istinaden 25 Temmuz günü Menemen, Buca ve Karabağlar ilçelerinde Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tahkikatın Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:16
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