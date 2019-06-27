Örgüt liderinin talimatıyla bankaya para yatıran kadına 2 yıl hapis Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bankasına talimatla para yatırdığı ve çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın sanığa ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bankasına talimatla para yatırdığı ve çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın sanığa ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada F.Y. isimli tutuksuz kadın ile avukatı hazır bulundu. Örgüt lideri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt bankasına ‘yatırın’ talimatıyla para yatırdığı, 1 yıl sonra ‘çekin’ talimatı ile 17 bin TL bankadaki parasını çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın F.Y., mahkemede yatırım amaçlı bankaya para yatırdığını, herhangi bir talimat almadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.Y.’ye ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.