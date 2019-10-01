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'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'

Genelkurmay çatı davası gerekçeli kararında, FETÖ elebaşı Gülen'in ihanet girişimi talimatını, kıyafet renkleri ve üst düzey örgüt yöneticilerinin anlayabileceği subliminal mesajlarlaverdiği belirtildi.

01 Ekim 2019 Salı 12:26
'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'

Genelkurmay Başkanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasının gerekçeli kararında, 15 Temmuz darbe girişimi talimatının FETÖ mensubu askerlere nasıl iletildiğine de yer verildi. 

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli karara göre, AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçim sonuçlarına göre tek başına iktidara gelmesinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü darbe hazırlıklarına başladı.

Bu kapsamda Türkiye genelindeki darbe toplantılarıyla görev dağılımı yapıldı, daha sonra harekete geçmek için örgüt elebaşının talimatı beklendi.

Elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'da, darbe girişiminden 5 ay önce haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in, "Kapadokya sakinleri" dediği kitlenin aslında "örgüt mensubu askerler" olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "Serkar kelimesi, Türkçede 'komutan, amir' anlamlarına geliyor. 'Kapadokya' ifadesinin ise FETÖ/PDY içerisinde özel mahrem yerler olarak kodlanan kurumlardan TSK için kullanılan bir şifre olduğu, bu şifrenin anlamını örgüt içerisinde sadece örgüt literatüründe 'mahrem hizmetler veya hususiler' olarak adlandırılan ve örgütün TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetlerini koordine eden üst düzey imamların bildiği soruşturma aşamasındaki itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır." tespitine yer verildi.

Örgüt elebaşının o gün ilk kez giydiği cübbe renginin bilinçli olarak "haki" seçildiği belirtilen gerekçeli kararda, Gülen'in ihanet girişimi talimatını, kıyafet renkleri ve üst düzey örgüt yöneticilerinin anlayabileceği subliminal mesajlarla verdiği vurgulandı.

Bu mesaj yöntemini Pulitzer ödüllü yazar Alison Lurie'nin "Giysi Dili" teorisiyle açıklamanın mümkün olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, "Örgüt liderinin ilk defa haki renk (asker yeşili) bir pardösü giyerek bahse konu (darbe girişimi talimatı yer alan) konuşmayı, Alison Lurie'nin 'Giysi Dili' teorisinde yer aldığı gibi subliminal mesaj amacıyla yaptığı, eylem talimatının hedef kitlesinin ise TSK içerisindeki örgüt mensupları olduğu açıktır." değerlendirilmesine yer verildi.

"TSK'ya yeşil, polise ise mavi denilir"

Gerekçeli kararda, elebaşı Gülen'in, talimatlarını örgütün belli bir kesiminin anlayabileceği kavramlarla ilettiğine ilişkin itirafçı beyanlarına da yer verildi.

O itiraflardan bazıları şöyle:

TSK mahrem imamı gizli tanık Jupiter: "Fetullah Gülen, vaazının içinde 'Kapadokya' kelimesini kullandığında TSK'yı kastettiği, örgüt jargonunda bilinir. TSK'ya 'yeşil', polise ise 'mavi' denir."

İtirafçı M.N: "Zaman zaman kendi aramızda yaptığımız sohbetlerden birinde 'Faruk' kod adlı Gökhan Arslan tarafından Fetullah Gülen'in herkul.org'da yayımlanan vaazı içerisinde geçen 'Danimarka' kelimesinin Deniz Kuvvetlerini, 'Hollanda' kelimesinin Hava Kuvvetlerini, 'Kapadokya' ve 'Kanada' isminin ise Kara Kuvvetlerinde bulunan cemaat mensuplarına karşılık geldiğini duymuştum."

Mahrem imam H.P: "Gülen, 'Mezopotamya halkları' derken Kürtleri, 'Kapadokya sakinleri' derken askerleri, 'beyindeki nöronların uyandırılması' derken uyuyan hücreleri, 'fedailer adanmış ruhlar dava adamları' derken de kendisine bağlı olanları kast eder. Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeleri veya bazen de olmasını bekledikleri süreçleri subliminal mesajlar şeklinde dini motifler üzerinden anlatır."

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:26
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Fetullah Gülen
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Anadolu Ajansı

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