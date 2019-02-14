0553 313 94 23

Örgüt bağlantıları tek tek tespit edildi ama inkardan vazgeçmedi

FETÖ'ye bağlı şirketlere ortak olan, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığına yönelik tanık beyanı bulunan ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan "sivil imam" Harun Biniş, "Fetullah Gülen terör örgütüyle yaşamım boyunca hiçbir ilişkim ve irtibatım olmadı. Bu örgüte mensup hiç kimseyi tanımıyorum" sözleriyle inkar yolunu seçti

14 Şubat 2019 Perşembe 11:04
Örgüt bağlantıları tek tek tespit edildi ama inkardan vazgeçmedi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı şirketlere ortak olan, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığına yönelik tanık beyanı bulunan ve 15-16 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'nde bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan Harun Biniş, "Fetullah Gülen terör örgütüyle yaşamım boyunca hiçbir ilişkim ve irtibatım olmadı." diyerek, inkar yoluna gitti.

Örgüt içerisinde "Turan" kod adını kullanan ve elektronik mühendisi olan Biniş, örgütün siber güvenliğinden ve bilişim işlerinden sorumluydu.

Örgütün finans kurumu Kaynak Holdinge bağlı faaliyet gösteren Kaynak Medya AŞ ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermaye ortaklığını yapan Biniş, darbe girişiminden kısa süre öncesine kadar FETÖ firarilerinden Mehmet Sungur'un ortağı olduğu savunma sanayisi için yazılım yapan Milsoft AŞ'de de çalıştı.

Kamuoyu, bir dönem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) da görev yapan Biniş'in adını darbe girişiminden önce duydu. Biniş, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu devlet büyüklerine ait kriptolu telefonların FETÖ tarafından dinlenmesine ilişkin davanın da sanıkları arasındaydı.

- Kemal Batmaz ile ilişkilerini itiraf etti

Darbe girişiminin bastırılmasının ertesinde Akıncı Üssü civarında jandarma tarafından gözaltına alınan Harun Biniş, savcılık sorgusunda 16 Temmuz sabahına kadar evde bulunduğunu, sabah saatlerinde ise Akıncı Üssü çevresine örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile arsa bakmaya gittiğini iddia etti.

Batmaz ile bir dönem İstanbul'da beraber çalıştıklarını aktaran Biniş, "Benimle birlikte yakalanan, emlakçılık işiyle uğraşan Kemal Batmaz ile Kazan civarında arsa bakmak amacıyla anlaşmıştık. 16 Temmuz'da Ümitköy'de, ismini hatırlamadığım restoranın önünde sabah 08.00'de buluşmak için anlaştık. Batmaz ile buluşup Kazan'a doğru arsa bakmak amacıyla taksiyle gitmeye başladık." dedi.

Darbe teşebbüsünü ne televizyondan ne de internetten duyduğunu ileri süren Biniş, ifadesinde, "Sadece eşim sabah evden çıkacağım sırada darbeye teşebbüs olduğunu bana söyledi. Ben de 'Ülkede her gün bir şeyler oluyor' diyerek, arsa bakmak için evden çıktım." dedi.

Biniş ayrıca, "Fetullah Gülen terör örgütüyle yaşamım boyunca hiçbir ilişkim ve irtibatım olmadı. Bu örgüte mensup hiç kimseyi tanımıyorum" iddiasında bulundu.

- Örgüt bağlantıları bir bir tespit edildi

Ancak hakkındaki soruşturma derinleştikçe Biniş'in FETÖ bağlantıları ve darbe girişiminde aktif rolü ortaya çıkmaya başladı.

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Biniş, tıpkı FETÖ'nün diğer "sivil imam"ları Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç gibi 15-16 Temmuz 2016 gecesi, darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına yakalandı.

Terör örgütünün Akıncı Üssü'nde darbeyi yönlendiren "sivil imam"ları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ile önceki yıllarda aynı dönemlerde ABD'de bulunduğu, dahası 20 Mart 2009'da Öksüz ile aynı uçakta ABD'ye seyahat ettiği belirlenen Biniş'in darbe girişimine katıldığına yönelik tanık beyanı da alındı.

"Şapka" olarak ifade veren gizli tanık eski albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara Çayyolu'ndaki villada Biniş'in de bulunduğunu, "Yemek yapan, evin genel işlerinden sorumlu olan, at kuyruklu saçlı, gözlüklü, ince yapılı şahıs, Harun Biniş isimli kişidir." diyerek itiraf etti.

- İnkardan vazgeçmedi

Savcılığın ek ifadesine başvurduğu Biniş, görüntülerini inkar etti, Öksüz ile aynı uçakta bulunmasının ise "tesadüf" olduğunu ileri sürdü.

Biniş, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 9-10 Temmuz 2018 tarihlerinde yaptığı savunmada, "görüntülerle suçlu gösterilmeye çalışıldığını" iddia etti.

Görüntüler duruşma sırasında izletildikten sonra Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Bu uzun saçlı kişi sen misin değil misin?" sorusuna Biniş, "Zannediyorum savunmamda iki yerde geçti, tam hatırlamıyorum. Bu iş nasıl yapıldı? Ben değilim diyorum, ama nasıl yapıldı bilmiyorum, dedim." ifadelerini kullandı.

Görüntüsüne ilişkin diğer sorular üzerine ise Biniş, "Başkanım, bu enteresan bir soru. Şimdi bakın, ben gözaltındaki fotoğrafımı gösterdim. Siz ikisini yan yana koyduğunuzda ben miyim değil miyim?" veya "Başkanım şimdi beni ya da bana benzeyen birini Rusya'daki Kızıl Meydan'daki çar sarayının önünde bir fotoğrafla gösterirseniz, ben değilim derim. Çünkü Rusya'ya hiç gitmedim." şeklinde net olmayan yanıtlar verdi.

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Biniş, darbe girişiminden önce açılan, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akıncı Üssü darbe davasında ise cumhuriyet savcısı Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:04
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Akıncı Üssü
  4. FETÖ
  5. Harun Biniş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    1. Akit haber yaptı, skandal resimler..
    2. "Kızlarımızı dağa götürenlere alkış..
    3. Altınordu’dan Xavi’ye forma hediyesi
    4. Başkan Palancıoğlu MHP’de
    5. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    6. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    7. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    8. KAYMEK’ten eğitim semineri
    9. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    10. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    11. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    13. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    14. MIPIM için geri sayım başladı
    15. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    16. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    17. Çanakkale’de çay taştı
    18. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    20. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    21. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    22. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    23. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    24. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    25. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    26. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    27. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    28. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    29. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    30. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor